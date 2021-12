Corpo de homem com vestes femininas é localizado no Rio Vermelho

Um corpo ainda não identificado foi encontrado no Rio Vermelho, na noite deste domingo (05), próximo do Km 4, a cerca de 700 metros da beira da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do perito criminal Henrique Rodrigues, o corpo foi encontrado por um pescador, momento em que ele lançou a vara na água e o anzol enroscou na calça da vítima, como ficou muito pesado o pescador puxou e o corpo então começou a boiar.

De imediato foi acionada a Polícia Militar (PM) e em seguida Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Politec.

A vítima aparenta ter cerca entre 45 a 50 anos, não tinha perfurações nem sinal de violência no corpo, porém, uma situação chamou atenção, a vítima estava com roupas intimas e camiseta feminina.

O corpo vai passar pela perícia, para constatar se realmente se trata de um afogamento.