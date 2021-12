Criança com menos de dois anos passa por cirurgia após ser estuprada pelo próprio pai

Uma bebê de 1 ano e 11 meses precisou passar por uma cirurgia após ser estuprada pelo próprio pai, em Goiânia (GO), segundo a Polícia Civil de Goiás. A mãe da menina, uma adolescente que não teve a idade informada, desconfiou da violência após encontrar a criança com sangramento na região anal.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (30). Segundo a delegada responsável pelo caso, Gabriela Adas, o pai teria passado anestésico na bebê e, em seguida, praticado o crime.

A criança foi encaminhada ao Hospital Materno-Infantil de Goiânia, onde passou por procedimento cirúrgico. Por se tratar de um caso de violência contra uma criança, o hospital não divulga o estado de saúde da vítima.

O pai da menina será indiciado por estupro de vulnerável.

Crimes sexuais contra crianças

De acordo com o Unicef (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância), de 2017 a 2020, 180 mil crianças e adolescentes sofreram violência sexual no Brasil, uma média de 45 mil por ano.

Segundo o levantamento Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, a violência sexual é um crime que ocorre prioritariamente na infância e no início da adolescência. Crianças de até 10 anos representaram 62 mil das vítimas nesses quatro anos – ou seja, um terço do total.

A grande maioria das vítimas de violência sexual é menina – quase 80%. A maioria dos casos de violência sexual contra meninas e meninos ocorre na residência da vítima e, para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes, 86% dos autores eram conhecidos.