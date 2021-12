Criança fica gravemente ferida ao ser baleada, momento em que ia para igreja com a avó

Um menino de 8 anos ficou gravemente ferido após ser vitima de uma bala perdida, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Praia, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O disparo transfixou o braço e atingiu o pulmão do menino, identificado apenas como Bernardo.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a criança estava na rua com a avó quando foi atingida. Eles iam para a igreja. No momento, militares perseguiam dois homens em um carro que fugiu de uma blitz e ainda bateu em uma viatura.

Na fuga, os suspeitos teria atirado contra os militares, que revidaram. No tiroteio, uma das balas atingiu o menino, socorrido ao Hospital Municipal de Contagem. Até a publicação da reportagem, não havia informação de onde partiu o tiro que atingiu o menino.Suspeitos foram presos e a arma e o carro apreendidos.