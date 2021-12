Crianças de 05 a 12 anos serão vacinadas contra a Covid na Espanha

A Espanha ampliará, a partir do próximo dia 15, a vacinação contra a Covid-19 às crianças de 5 a 12 anos, decidiu nesta terça-feira (7) a Comissão de Saúde Pública do país.

O órgão, que reúne técnicos do Ministério da Saúde e dos governos regionais, também determinou que o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina nesse grupo etário seja de oito semanas.

O objetivo da comissão é aumentar a resposta imune, já que as crianças têm sido as mais afetadas pela sexta onda da pandemia da Covid-19 na Espanha, embora com uma incidência menor de casos do que no restante da Europa.

De acordo com dados oficiais, no território espanhol, foram registrados 248 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já entre os menores de 12 anos, a incidência salta para 412.

A chegada das vacinas a ser aplicadas em crianças na Espanha está prevista para a próxima segunda-feira. Segundo o governo nacional, elas serão distribuídas de forma igualitária entre todas as comunidades autônomas do país.

A imunização, segundo os planos da Comissão de Saúde Pública, terá início dois dias depois, em 15 de dezembro.

Na Espanha, conforme o censo mais recente, existem cerca de 3,3 milhões de crianças na faixa de 5 a 12 anos.

A vacina que será utilizada nesse grupo etário é a da Pfizer, autorizada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) em 25 de novembro, com dose inferior à destinada aos adultos.