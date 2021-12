Cronograma de vacinação da próxima semana tem reforço, segundas e primeira dose

Para a próxima semana, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis, terá primeira dose para adolescentes, segundas doses da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac e doses de reforço para idosos e maiores de 18 anos.

De segunda-feira (6) e quinta-feira (9), a primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos e a dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e que tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses, estarão disponíveis nos postos de saúde Parque das Rosas, Padre Rodolfo, Pedra 90, Serra Dourada, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Cidade Alta e Jambrapi. O atendimento nestes locais acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Tem ainda vacinação para esse grupo na Central de Vacinação, das 14h às 20h.

A dose de reforço para pessoas com mais de 18 anos será aplicada nos mesmos locais e horários seguindo o cronograma: na segunda-feira (6) devem receber a dose de reforço quem tomou a segunda dose até o dia 15 de maio; na terça-feira (7), quem tomou a segunda dose até 20 de maio; na quarta-feira (8), até o dia 31 de maio; e, na quinta-feira (9), até o dia 20 de junho.

Também nos mesmos locais e horários a segunda dose da vacina da Pfizer será aplicada conforme cronograma a seguir: segunda-feira (6) recebem a segunda dose quem tomou a primeira até dia 11 de outubro; na terça-feira (7), até o dia 12 de outubro; na quarta-feira (8), até o dia 13 de outubro; e, na quinta-feira (9), até o dia 14 de outubro.

Vacinação na sexta-feira (10), feriado do Aniversário de Rondonópolis

Na sexta-feira (10) a vacinação será exclusivamente na Central de Vacinação das 8h às 18h. Nesse dia estarão disponíveis a primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos, dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 22 de junho e segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 15 de outubro.

Vacinação no sábado (11)

No sábado (11), a vacinação também será realizada exclusivamente na Central de Vacinação das 8h às 18h. Neste dia tem a primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos, dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 23 de junho e segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 16 de outubro.

Segunda dose da Astrazeneca

A segunda dose da Astrazeneca estará disponível de segunda-feira (6) a quinta-feira (9) nos postos de saúde Caic, André Maggi e Vila Olinda, com horário de atendimento das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, para quem tomou a primeira dose há pelo menos 56 dias.

Segunda dose da Coronavac

A segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira a pelo menos 14 dias será disponibilizada de segunda-feira (6) a quinta-feira (9), nos postos de saúde Industrial, Monte Líbano e Padre Miguel, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também haverá imunização na Central de Vacinação das 14h às 20h.