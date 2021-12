Cruzeiro anuncia saída de Luxemburgo e comissão técnica

O técnico Vanderlei Luxemburgo não seguirá no comando técnico do Cruzeiro em 2022. Em nota, o clube mineiro comunicou que não vai renovar o contrato do treinador, tal como de sua comissão técnica, por adequação “das contas à realidade orçamentária do clube”

O auxiliar Maurício Copertino, o preparador físico Antônio Mello e o diretor técnico Ricardo Rocha deixam o clube. Luxemburgo e os três profissionais haviam renovado até 2023 com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas antes da aquisição das ações da SAF por Ronaldo.

Na nota divulgada hoje, o clube reitera a auditoria que está sendo feita pela equipe do Fenômeno, com o objetivo de identificar gastos excessivos e cortá-los. A folha salarial da próxima temporada, como já ressaltado por Ronaldo em entrevistas, será a menor desde a queda para a Série B.

Veja o comunicado do Cruzeiro sobre a saída de Luxemburgo

Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro.

Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso.

O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados.