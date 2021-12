Dama de honra fica bêbada em festa e confessa flerte com noivo

Depois de ter que adiar seu casamento por causa da pandemia de Covid-19, uma noiva viu sua grande noite se transformar um um drama após duas damas de honra embriagadas denunciarem a infidelidade de seu marido. O caso foi compartilhado em uma rede social por uma das convidadas do evento e divulgado pelo tabloide britânico The Sun.

“A noiva escolheu duas de nossas colegas de trabalho em comum para serem damas de honra – vamos chamá-las de Lisa e Jen”, começou ela.

De acordo com a mulher, o noivado aconteceu antes da pandemia e, na época, todos estavam animados com o casamento, que precisou ser remarcado para novembro deste ano.

“Já se passaram mais de dois anos desde que Lisa e Jen concordaram em ser damas de honra. Além disso, todos nós paramos de trabalhar em nosso antigo emprego, então não nos víamos há muito tempo”, detalhou.

Uma semana antes do casamento, Lisa e Jen disseram para esta colega em comum que não queriam mais ir ao casamento e perguntaram se deveriam conversar com a noiva sobre isso.

“Eu disse a elas que deveriam ser honestas. Mas, no final, elas decidiram ir à cerimônia, embora não se sentissem mais próximas da noiva”, relatou a mulher.

No dia do casamento, veio a catástrofe: as duas ficaram embriagadas e começaram a dizer algumas verdades nada agradáveis.

“Lisa começou a falar alto sobre como ela e o noivo trocaram mensagens durante meses por meio das redes sociais. Ela disse ainda que, depois da reunião de ensaio do casamento, ele foi escondido para o quarto de hotel dela, que acabou fazendo uma massagem nele”, relatou a convidada.

Como se não bastasse, após o casamento, o noivo continuou dando em cima de Lisa. Ela mostrou para as colegas mensagens em que ele dizia que queria que ela estivesse com ele durante sua lua de mel.

Horrorizados com toda a história, internautas aconselharam a mulher que fez o relato a contar toda a situação para a noiva. “Por favor, compartilhe isso com a noiva. Espero que ela possa anular o casamento. Ela precisa saber com quem se casou”, comentou um deles.