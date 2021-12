De ‘Batman’ a ‘Avatar’: veja os 21 filmes mais esperados de 2022

Abracadabra 2 – Segundo semestre de 2022

As bruxas devem estar soltas novamente a partir do próximo ano. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy retornam para os seus papéis como Winifred, Mary e Sarah Sanderson na continuação do sucesso de 1993. Ainda não há uma data exata de estreia, mas as gravações estão a todo o vapor e foi anunciado que o lançamento deve ser no outono do hemisfério norte, que vai de setembro a dezembro

Divulgação/Disney