Decisão do TCE-MT reabre discussão sobre rateio do Fundeb

A decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), autorizando municípios a concederem reajustes ou abonos para servidores da educação básica com recursos do Fundeb, animou servidores e também vereadores de Rondonópolis. Ontem (14), a Prefeitura havia descartado a possibilidade alegando falta de previsão e impedimento legal.

Conforme cálculos divulgados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) o município tinha até agosto um saldo de R$ 44 milhões no Fundeb, valor que pode passar de R$ 55 milhões com as sobras do último quadrimestre do ano.

A Constituição da República exige que 70% dos recursos do Fundo seja aplicado na remuneração de trabalhadores que atuam na Educação Básica (Artigo 212-A, inciso XI) e, conforme o TCE-MT, para isso basta a edição de uma lei municipal estabelecendo os critérios e forma de distribuição do recurso.

“Acredito que depois da decisão do TCE-MT não há mais empecilho para a concessão do abono. Havendo um força tarefa é possível garantir as condições para o pagamento ainda neste ano”, afirmou a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

A sindicalista agradeceu ainda o apoio dos vereadores e acredita que, caso a Prefeitura encaminhe o projeto, não haverá dificuldades em garantir a aprovação na Câmara Municipal.

OPORTUNIDADE

O vereador Reginaldo Santos (SD), que é líder do prefeito na Câmara, disse que o assunto deve ser tema de novas discussões com o Executivo. Ele é favorável ao rateio e acredita que o município também poderia utilizar o recurso para corrigir distorções salariais acumuladas durante a pandemia.

“Acho que essa decisão do TCE nos dá segurança jurídica para aprofundar o diálogo. Vejo que o momento é oportuno para valorizar os trabalhadores da educação básica que sofreram muito neste período”, disse ele lembrando que a categoria não teve reajuste nos dois últimos anos.

Além dos professores, a legislação permite a utilização dos profissionais das equipes técnica e de apoio que trabalham na educação básica.