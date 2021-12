Decisão sobre adicional para ACS e ACE em Rondonópolis ficou para 2022

A Prefeitura de Rondonópolis adiou para o ano que vem a decisão sobre o pagamento do adicional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE). O assunto voltará a ser discutido no dia 04 de janeiro e a expectativa dos trabalhadores é de que que o benefício seja autorizado.

Os agentes esperavam que a medida fosse aprovada junto com a autorização do rateio do Fundeb, votada nesta terça-feira (28) pela Câmara Municipal em sessão extraordinária. Eles chegaram a pedir que o travamento da pauta para forçar o envio do projeto ao Legislativo. Mas a Mesa Diretora alegou que isso prejudicaria os servidores da Educação.

Os vereadores, no entanto, se comprometeram a realizar uma nova sessão extraordinária assim que o projeto fosse encaminhado pela Prefeitura. “Já comuniquei ao pessoal do administrativo que não teremos recesso e os vereadores estarão de plantão para votar a matéria assim que chegar na Câmara”, afirmou o presidente Roni Magnani.

Ontem mesmo os representantes das duas categorias se reuniram com os secretários de Saúde, Vinicius Amoroso, e de Gestão de Pessoas, Fernando Becker, para discutir o assunto e receberam a informação de que o projeto não será enviado este ano.

“Eles disseram que há interesse da gestão em pagar o adicional, mas afirmam que isso não poderá por causa da Lei Federal 173, que proíbe aumentos desse tipo de despesa até o final do ano. Combinamos de realizar uma nova reunião no dia 04 de janeiro para retomar o diálogo”, disse a agente de Endemias Tatiane Ramalho.

Marina Lara, que representa o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, confirmou as informações. Segundo ela, não há riscos do município perder os recursos e houve a indicação de que a Prefeitura pagará o adicional de cerca de R$ 1,5 mil – equivalente ao salário recebido pelos agentes.

“O recurso vem do Governo Federal como um incentivo aos programas e continuará aqui. O município não é obrigado a repassar aos profissional, pode destinar a cursos, aquisição de materiais ou conceder um adicional no salário. Vai muito do gestor reconhecer a importância do profissional. A maioria dos municípios da região e do país tem optado por pagar o adicional”, disse Marina.

VALORIZAÇÃO

Rondonópolis tem hoje 413 Agentes Comunitários de Saúde e cerca de 200 Agentes de Combate à Endemias. Todos tiveram a rotina alterada por causa da pandemia de Covid-19 e a situação foi especialmente complicada em 2021.

“Passamos um ano muito difícil e trabalhamos mesmo nos momentos mais difíceis. Redobramos a cautela para continuar com as visitas domiciliares e assumimos outras missões – como busca ativa às pessoas com Covid19 e também de alunos da rede pública. Nesta semana recebemos mais uma tarefa: ajudar a orientar a população sobre o surto de gripe”, relata Marina.

Os agentes dizem reconhecer a importância do trabalho que fazem para a prevenção de doenças e detecção rápida de situações que podem comprometer a Saúde Pública.

O lado negativo é a falta de valorização. Eles reclamam da insegurança jurídica dos contratos, da baixa remuneração e afirmam que em Rondonópolis a situação tem sido pior que nas cidades vizinhas.

“O município recebe alguns recursos que poderiam ser destinado aos profissionais, mas não faz isso. Em setembro, por exemplo, houve um repasse equivalente a seis mil reais por profissionais para combate ao Covid-19. A prefeitura de Pedra Preta repassou 40% do valor aos agentes como um adicional de insalubridade. Aqui não tivemos nada”, lamenta.