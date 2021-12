Deolane Bezerra arma barraco com Rainha Matos na Farofa da Gkay

Acostumada a responder na lata a quem não gosta dela, Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, armou um barraco com Rainha Matos, dona de um perfil de fofocas no Instagram, durante a madrugada desta quarta-feira (8), na Farofa da Gkay.

A advogada foi tirar satisfação com a fofoqueira, que disse em uma live que Deolane não deveria ser chamada de doutora por não ter doutorado. A criminalista filmou tudo e compartilhou nas redes sociais. “Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vamos ver se ela fala na minha frente”, começou.

Em seguida, Deolane se aproxima de Rainha Matos e diz: “Quer falar de mim na minha frente agora, amor?”. E a influencer logo rebate: “Para mim, doutora é quem tem doutorado”. A advogada, então, replica: “Para você, que não entende da lei”.

Após o ocorrido, a fofoqueira se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. “Falei que, pra mim, doutora é quem tem doutorado. Nunca desmereci ela como mulher, como nada. Falei isso porque ela foi a um podcast e, ao meu ver, ela me desmereceu e teve falas megadesrespeitosas, falando como se nosso trabalho fosse nada. Vale lembrar que, se não fossem as páginas, mais da metade das pessoas não saberia nem que ela existe. Não falo dela no meu Instagram, nem bem nem mal. Fim. Falei na cara dela, mas superconstrangida. Não sou acostumada com barraco, diferente dela”, disse.

Assim que deixou a festa, Deolane rebateu. “Ela disse que não gosta de baixaria. Como assim, gente? Acostumada a denegrir, acabar com a vida de todo mundo. Só planta maldade. Cheguei para falar com ela, ela veio dando risada, achando que eu a ia cumprimentar. E outra, doutora por excelência. Inscrito no quadro da OAB é doutor por excelência. Atura ou surta, rainha. Ué, mas rainha de quê? Cadê a família real? Aqui nós temos presidente”, declarou.