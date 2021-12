Deolane Bezerra mostra detalhes de nova mansão

Deolane Bezerra usou as redes sociais para mostrar alguns detalhes de sua mansão em Alphaville, em São Paulo. A advogada mostrou a decoração da sala de jantar e da sala de estar.

“Sei que vocês estão supercuriosas para ver a minha casita. A arquiteta deu um jeito aqui em dois dias. Dois dias e casa estava pronta. A casa estava vazia. Escolhi os móveis na sexta e na segunda a casa já estava montada”, disse.

Os ambientes da casa são compostos por tons claros e cinzas. Além disso, a decoração conta com lustres de cristais, vaso de ouro, uma pantera preta e um quadro de MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio após cair do 5º andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro.