Depois de dois anos, Peru promete reabrir escolas em março

O Ministério da Educação do Peru anunciou neste domingo, 26, que finalmente as escolas do país vão reabrir suas portas. A previsão é que as aulas presenciais sejam retomadas em março de 2022, no início do novo ano letivo.

O Peru é um dos países mais atrasados do mundo em relação à retomada do ensino presencial, em meio à pandemia de covid-19. A maioria das instituições de ensino do país estão fechadas há quase dois anos, desde março de 2020.

Enquanto as escolas permanecem paradas, já estão em funcionamento normal cinemas, teatros e estádios de futebol, ainda que com capacidade reduzida, além do comércio.

Segundo o protocolo anunciado pelo governo peruano, as escolas devem retomar as aulas ainda no formato semipresencial, tendo, no máximo, quatro horas de aulas presenciais por dia. Esse número vai aumentar progressivamente.

Por outro lado, a determinação do Ministério da Educação é que lanchonetes, quiosques e cantinas escolares devem permanecer fechados.

Os professores devem estar totalmente vacinados contra a covid-19, pelo menos com as duas primeiras doses do imunizante. Será obrigatório o uso de máscaras nas salas de aula.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada no Peru e deve ter início em janeiro.

Apesar de ter mantido as escolas fechadas por um período recorde, o Peru amarga os piores índices do mundo relacionados à pandemia. O país lidera o ranking de mortes por milhão de habitantes (mais de 6 mil). Para que se tenha uma ideia, o Brasil, 11º colocado na lista, tem cerca de 2,8 mil mortes por milhão de habitantes.