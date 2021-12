Deputada participa de comemoração dos 40 anos de Juara e relembra luta por recursos

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), participa na noite desta segunda-feira (13.12) e manhã de terça-feira (14.12) das agendas e festividades alusivas ao aniversário de 40 anos de Juara, terra natal da parlamentar.

Desde o início do primeiro mandato, Janaina vem lutando para garantir recursos para Saúde, Infraestrutura e Educação do município. Somente este ano, ela já destinou R$ 5 milhões via emenda do senador Wellington Fagundes para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do bairro Cruzeiro do Sul, mais R$ 1 milhão para construção da Escola Estadual Tiradentes e R$ 2 milhões viabilizados pela parlamentar via emenda do senador Carlos Fávaro para pavimentação.

“Não basta amar, tem que fazer. Juara é minha casa, meu lar, e posso dizer com orgulho que tenho conseguido ser atuante e trabalhar por recursos, obras e pelo desenvolvimento da minha terra natal. E não é só isso, estive à frente da luta pela escola técnica, pela contratação do perito oficial para o município, bem como pela retomada das obras de pavimentação da MT 325, tão importante para região”, disse.

Janaina lembra que a parceria entre ela, o prefeito Carlos Sirena, a Câmara Municipal e o governo do Estado tem sido fundamental para que os recursos cheguem e as obras sejam realizadas. Na noite desta segunda-feira a parlamentar deve prestigiar o Jogo de encerramento da Copa Juara de Futsal entre os times da Prefeitura de Juara, contra o da Câmara Municipal.

Já na manhã de terça-feira, às 8h30 a deputada acompanha o governador Mauro Mendes, o prefeito e vereadores numa visita às obras da escola técnica e à pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul. Às 9h30 a comitiva segue para Câmara uma reunião na Câmara Municipal e às 11h realizam assinatura de convênio e autorização de obras no centro de eventos Figueiras.