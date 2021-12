Deputado faz balanço de ações realizadas por Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) ressaltou durante o aniversário de 68 anos de emancipação de Rondonópolis as principais ações e projetos parlamentares voltados ao progresso e desenvolvimento do município. O parlamentar fez um balanço da atuação, apontando a destinação de R$ 6,5 milhões em emendas para investimentos em áreas como a educação, agricultura familiar, saúde, segurança e social.

Tendo como principal bandeira a educação, Thiago Silva lutou pela implantação e consolidação da Unemat em Rondonópolis para atender a demanda de centenas de estudantes que sonhavam em conquistar uma vaga na instituição.

Ele lembrou que o trabalho começou quando ainda era vereador e votou a favor da doação do terreno da Prefeitura para Unemat. Na Assembleia ele já destinou mais de R$ 2 milhões para a implantação e funcionamento dos cursos de Direito e Jornalismo, beneficiando centenas de filhos de trabalhadores que não têm condições de pagar uma mensalidade para fazer um curso.

Thiago Silva presidiu em 2019 a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e assegurou junto ao Governo mais de R$ 10 milhões para a retomada das obras nas escolas estaduais Marechal Dutra, Emanuel Pinheiro e do bairro Maria Tereza. Além disso, o parlamentar trabalha pela construção de uma escola no Alfredo de Castro, Mathias Neves e a nova Escola José Rodrigues no distrito de Boa Vista, que já está em licitação. O deputado também destinou emenda para o Governo adquirir ônibus escolar para o município.

O parlamentar também garantiu a formação de mais de 600 pessoas com os cursos técnicos gratuitos do Projeto Qualifica MT em parceria com o Senai e o Governo Estadual. Além disso, mais de 300 pessoas se formaram em cursos profissionalizantes do seu projeto Flor do Cerrado e mais 300 pessoas aprenderam a tocar instrumentos com o Projeto Tocando em Frente.

Na área da agricultura familiar, o deputado viabilizou junto do Deputado Federal Carlos Bezerra a destinação de equipamentos e patrulhas mecanizadas e poços artesianos para fomentar a produção agrícola. Outra demanda solucionada com indicação do deputado foi o Anel Viário Conrado Sales Brito que recebeu investimento de cerca de R$ 6 milhões para garantir a trafegabilidade dos veículos e caminhões que transitam na região. Thiago Silva também apresentou indicação para a conclusão da avenida W 11, que deverá ser entregue nos próximos dias.

“Muito me orgulha representar Rondonópolis no parlamento estadual e procuro destinar emendas via governo do Estado para garantir melhorias para a população da nossa cidade. Parabenizo hoje de forma especial os cidadãos de Rondonópolis que trabalham e para o progresso da cidade e contribuem diariamente para desenvolvimento econômico da cidade”, disse o deputado.

SAÚDE E SEGURANÇA

Thiago Silva também criou a Rede de Atenção às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais que realiza atendimento junto de voluntários a centenas de pessoas da cidade. O parlamentar também apresentou indicações e requerimentos para garantir a ampliação de mais de 30 leitos UTI COVID e para que o Estado realizasse o pagamento de mais de R$ 44 milhões para entidades filantrópicas. O deputado realizou indicação junto Governo que entregou duas novas ambulâncias para o Hospital Regional.

Na área da segurança, o parlamentar lutou junto dos servidores para o chamamento dos aprovados nos concursos públicos e destinou emenda para compra de armamentos, coletes e equipamentos para a Polícia Civil, Militar e Penal.

O deputado Thiago Silva tem pautado seu trabalho por meio da participação social da população através de atendimentos nos bairros e distritos por meio do Gabinete Itinerante, onde ele recebe sugestões de projetos que garantem melhorias para a comunidade.

“Sou muito grato a nossa querida cidade de Rondonópolis. Aqui nasci, me criei, me formei, casei, nasceram meus filhos e é aqui que quero ficar, trabalhando pela nossa gente e ajudando a construir uma cidade cada vez melhor para se viver.”, finaliza o deputado.