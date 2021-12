Deputado Nininho agradece o governo do estado pelos investimentos na Educação

De acordo com o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, os investimentos assinados via convênio por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na última terça-feira (28/12) na ordem de R$ 250 milhões, demonstra a tamanha preocupação e atenção do Governo do Estado com um dos setores mais importantes. “Na minha opinião a educação é a área mais significativa, porque com ela é possível adquirir conhecimento, e conhecimento representa independência para uma nação”, ratificou o parlamentar.

Pelo menos 80 convênios com 48 Prefeituras Municipais para melhorias na infraestrutura das unidades educacionais de Mato Grosso foram celebrados, Os recursos oriundos do Governo têm destino certo. “Os investimentos serão utilizados para a modernização das escolas e melhorias na parte pedagógica”, explicou Nininho.

Segundo o deputado, participar da gestão dos recursos juntamente com o governo do estado é motivo de orgulho. “Desde o início nós assistimos a tamanha evolução do nosso estado em distintos setores, cada coisa ocorreu no momento certo. Sempre digo que na história do nosso estado os recursos nunca foram aplicados com tamanha responsabilidade como ocorre no governo Mauro Mendes, por isso as coisas aparecem”, afirmou.

“É nosso dever e obrigação fazer as coisas certas, como agente público posso afirmar que a coisa pública em Mato Grosso está sendo conduzida com transparência e segurança, é motivo de orgulho auxiliar esta gestão. Agradecemos também todo o esforço do secretário de Estado de Educação Allan Porto e equipe técnica, bem como a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que tem uma base aliada e que apoia as ações do Governo do Estado pensando unicamente no retorno à população”, asseverou Nininho.

Além da parte estrutural, o executivo estadual busca investir em condições para que o aluno estude com todo conforto que merece nas unidades de ensino público. “Nossos alunos terão acesso a ensino de qualidade, com material correto e com tudo o que têm direito para ter um aprendizado digno e competir igualmente com outros estudantes”, pontuou Mauro Mendes.