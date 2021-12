Deputado pede que Sinfra recupere trecho da Rodovia do Peixe

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) manifestou preocupação com a situação precária da MT 471, a Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. O parlamentar disse que as crateras aumentam o risco de acidentes e apresentou uma indicação pedindo providências à Secretaria Estadual de Infraestrutura.

Nesta semana Tiago Silva esteve na região e visitou o ponto mais crítico junto com o líder comunitário Sr. Luiz Carlos Trassatte, que é vice-presidente da Associação dos Comerciantes e Empresários da Rodovia do Peixe (ACERP).

Luiz relatou a dificuldade enfrentada pela comunidade devido à falta de conservação. Segundo ele, a situação se repete anualmente e causa muitos prejuízos.

“Precisamos de uma solução definitiva, pois todo ano temos o mesmo problema neste trecho da Rodovia do Peixe, sendo um entrave para os pequenos produtores da região. Essa rodovia tem um trânsito considerável durante a semana e cresce em 200% nos finais de semana devido as atrações turísticas”, destacou.

Thiago Silva lembra que tem feito essa luta desde 2019 quando tomou posse na Assembleia. “São 600 metros críticos que precisam de uma solução por parte de Sinfra. Estamos cobrando uma urgência por parte do Governo no atendimento à comunidade, que sofre ainda mais no período de chuva quando aumentam a cratera. É um perigo”, disse o deputado.

O parlamentar cobra um projeto de drenagem para o local, para resolver o problema de forma definitiva. “Se for feito apenas a operação tapa buracos, passam-se meses e novamente a cratera volta a aparecer, atrapalhando a circulação de veículos e pessoas pela região”, alertou.