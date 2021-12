Deputado Thiago Silva realiza homenagem a personalidades de Rondonópolis nesta segunda-feira (06)

O deputado Thiago Silva, irá realizar nesta segunda-feira (06) às 19h uma “Sessão Solene Especial” na Câmara Municipal para homenagear personalidades que têm contribuído com o progresso de Rondonópolis e Mato Grosso. A sessão também marca a semana de aniversário de Rondonópolis que completará 68 anos de emancipação.

Na oportunidade, o deputado irá realizar a entrega de Moções Honrosas de Aplausos e Títulos de Cidadão Mato-grossense para pessoas que participaram ativamente da história de Rondonópolis e de alguma forma contribuem para a consolidação do município que possui hoje a segunda economia do Estado e a terceira maior população, com mais de 250 mil pessoas, sendo hoje uma metrópole para as regiões sudeste.

“Será uma noite honrosa em homenagem a nossa cidade que completa 68 anos de belas histórias de vidas de famílias que fazem de Rondonópolis um bom lugar para se viver é uma cidade destaque no crescimento econômico. Vamos homenagear pessoas que muito representam para a nossa cidade e muito me orgulha entregar essas honrarias”, disse o deputado Thiago Silva.

O evento será transmitido ao vivo pelo site e pela TV Assembleia, canal 30.1. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.