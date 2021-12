Deputado Thiago Silva viabiliza recursos e ajuda a abrir curso da Unemat em Paranatinga

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou nesta terça (07) da Aula Inaugural do curso de Administração da Unemat em Paranatinga. O novo curso foi criado com emenda do deputado no valor de R$ 200 mil e com recursos da Prefeitura Municipal.

Thiago Silva prestigiou a aula inaugural junto do prefeito Marquinhos do Dedé, vereadora Eva Auxiliadora no ato representando o Presidente da Câmara Municipal, Vereadores Mineiro do Flamboyant, Wellington e Fernandinho, comitiva de servidores da Unemat e os novos universitários que foram parabenizados em uma noite de emoção, junto de seus familiares.

Ao todo serão 100 vagas no período matutino e noturno. Este é o primeiro curso superior gratuito da Unemat no município e o deputado comemora a expansão da Universidade em Mato Grosso.

“Acreditamos que a educação transforma vidas e para mim é uma grande alegria participar dessa solenidade que abre de forma oficial o calendário da Unemat em Paranatinga. É uma realização garantir 100 vagas para o inédito curso de Administração e agora o filho do trabalhador poderá estudar de forma gratuita, sem ter que se locomover para outra cidade”, disse o deputado Thiago Silva.

De acordo com a nova universitária Noemi Oliveira de 24 anos, “é uma oportunidade incrível a chegada da Unemat em Paranatinga. Sempre foi um sonho e estamos empenhados a fazer dar certo o aprendizado. Agradecemos o deputado Thiago por garantir uma faculdade de qualidade para a nossa cidade”, disse.

O prefeito Marquinhos destacou a importância da parceria entre o Executivo e a Assembleia Legislativa para garantir a chegada do curso superior em Paranatinga. “Agradeço de coração a parceria de todos para a chegada da Unemat e quero dizer que não vamos parar por aqui. Defendo a educação de qualidade e estamos buscando recursos para fazer o prédio da Unemat na cidade”, disse.

A vereadora Eva Auxiliadora disse estar radiante com este novo momento de Paranatinga, onde os jovens estão motivados a estudar. “É um sonho realizado para Paranatinga a chegada do curso de Administração e estamos muito honrados com a presença constante do nosso deputado Thiago Silva que não mede esforços para representar nosso município no parlamento estadual”, disse Eva.

“O dinheiro da educação não é um gasto, é um investimento. E o que o deputado Thiago e o prefeito Marquinhos estão fazendo é investir no futuro dos universitários de Paranatinga. Contem com o apoio da Unemat para garantir a expansão do Ensino Superior”, disse a Diretora Pedagógica da Unemat Kelly Munhoz

Também participaram do evento o Diretor da Unemat Araguaia Heitor Marcos, Secretária de Educação Rosangela Alves e Assessora Pedagógica da Seduc-MT Raquel Reis.