Detentos escrevem carta agradecendo a profissionais de saúde

Detentos da Penitenciária do Distrito Federal II, unidade de segurança máxima do Complexo da Papuda, escreveram uma carta agradecendo e homenageando os profissionais de saúde que atuam na unidade prisional. Apenas no mês de outubro, mais de mil atendimentos foram realizados no local, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do DF.

São oferecidos aos detentos atendimentos em enfermagem, clínica médica, odontologia, psicologia, psiquiatria e assistência social. Além do acompanhamento médico, são realizadas palestras e acompanhamento de grupos a fim de conscientizar os presos sobre os malefícios do uso de drogas e entorpecentes.

Os profissionais também realizam atividades voltadas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e ao HIV/Aids. Além disso, fazem acompanhamento ambulatorial de presos acometidos por doença crônicas como hipertensão, hepatite, tuberculose e diabetes.