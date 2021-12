Detran-MT leva orientações sobre segurança no trânsito para crianças e jovens

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) participou da 3ª Expedição do Araguaia-Xingu, realizada entre os dias 16 de novembro e 5 de dezembro. Nessa edição, além da Região do Araguaia, a Expedição também esteve presente na região do Alto Xingu, dando atenção especial à população indígena que vive no Parque Nacional Indígena do Xingu.

O Detran-MT, por meio da Gerência de Ações Educativas, levou orientações sobre segurança no trânsito para 1.830 crianças e jovens na faixa etária de 5 a 15 anos. As ações foram realizadas de forma lúdica, com dinâmicas diversificadas e personagens como a Dona Faixa, com o objetivo de atrair a atenção das crianças e jovens para a temática.

A Expedição passou pelos municípios de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia e Cocalinho.

Segundo a professora Zoraide Urcino, da Gerência de Ação Educativa do Detran, o projeto visa orientar as crianças sobre os riscos aos quais estão expostos a todo momento no trânsito, além de dialogar sobre os papéis que elas exercem.

“É gratificante, para nós educadores de trânsito, poder colaborar com o projeto, promover a Educação para o Trânsito e ao mesmo tempo fazer a nossa parte como cidadãos. As crianças são passageiras, são ciclistas e como todos nós, pedestres. É importante ouvir seus relatos, suas experiências e ilustrar com bons exemplos e alertá-las sobre os cuidados que todos nós devemos ter no trânsito. O projeto nos oportuniza chegar até às aldeias do Xingu com essas informações”, relatou Zoraide.

Expedição Araguaia-Xingu

O evento foi realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) e tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), que realizou a doação de cestas básicas e cobertores para a população atendida. Também são parceiros o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, TRE, Bombeiros, PM, INSS, Energisa, Politec, Senar, Juvam, entre outros.