Documentário sobre musicalidade no Santo Daime será lançado neste sábado (25)

O documentário ‘O Poder da Floresta’, que reúne um espetáculo musical e entrevistas com pessoas que relatam o poder da musicalidade no Santo Daime, será lançado neste sábado (25.12), em Várzea Grande, e disponibilizado para o público gratuitamente no Youtube. O projeto foi selecionado no edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), com recursos da Lei Aldir Blanc.

A proposta do documentário é contextualizar a importância dos hinos para o rito da religião. Gravado em junho deste ano, será lançado às 19h, para uma plateia de convidados da Igreja Mestre Irineu, em Várzea Grande. No mesmo horário, será disponibilizado no Youtube.

Com quatro horas de duração, o documentário será dividido por episódios. O material traz o musical gravado este ano no Cine Teatro Cuiabá e interpretado pelo Coro Experimental, intercalando com depoimentos, cenas e bastidores do espetáculo. A concepção e criação musical é assinada por Luiz Pita, com regência de Jefferson Neves. As entrevistas e imagens foram filmadas pela cineasta mato-grossense Jade Rainho, na floresta onde está situada a Igreja Mestre Irineu.

De acordo com o diretor artístico e roteirista do documentário, Luiz Pita, além das canções, ‘O Poder da Floresta’ tem dramatizações que remetem à simbologia da religião, e o musical ganhou elementos da cultura regional, como a viola de cocho. Entre os depoimentos, há Egon Nord, dirigente da Igreja Mestre Irineu, e do maestro e arranjador Jefferson Neves, além de músicos e cantores.

DIVULGAÇÃO

Membros da comunidade falam sobre como a musicalidade da religião auxilia no despertar da expansão da consciência. Neste caso, o papel dos hinos, entoados sob o efeito da bebida Ayahuasca (vinho da alma), para conduzir um melhor entendimento da vida e do mundo.

“Os hinos foram canalizados por Egon Nord e trazem em sua essência a nova espiritualidade e a sabedoria da ancestralidade. Ouvidas fora do contexto religioso, algumas dessas canções, tanto pela musicalidade quanto pela mensagem, poderiam muito bem ser executadas pelas emissoras de rádio”.

Ele complementa informando que tanto o roteiro quanto a edição trazem a proposta de fazer o espectador ter uma compreensão maior sobre o alcance espiritual do Daime, bem como a importância da musicalidade na religião.