Documentos dos candidatos ao seletivo da Sema-MT devem ser enviados a partir de 21 de dezembro

Os documentos para comprovação dos requisitos, currículo e títulos dos candidatos ao processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) devem ser enviados entre os dias 21 de dezembro e 06 de janeiro, em link próprio disponibilizado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Serão contratados 25 profissionais de diversas áreas de atuação de nível superior. O salário ofertado é de R$ 7.143,22 para todos os cargos, exceto para a função de desenvolvedor, cujo valor é de R$10 mil.

O período de inscrição e pagamento da taxa se encerra no dia 14 de dezembro de 2021, antes do envio da documentação para análise curricular. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, CLICANDO AQUI.

As vagas são para os perfis de administrador (1), advogado (1), agrônomo (1), biólogo (3), desenvolvedor (5), engenheiro civil (2), engenheiro florestal (4), engenheiro sanitarista (4), geólogo (4). A seleção será feita por pontuação de acordo com a experiência profissional, análise curricular e de títulos, sem a aplicação de provas.

O prazo do contrato temporário será de 24 meses, contados a partir da data de contratação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. Haverá cadastro de reserva de até três vezes o número de vagas. A lotação dos profissionais será no município de Cuiabá, mas é possível o deslocamento dentro do Estado de Mato Grosso.

Para mais informações acesse: www.cebraspe.org.br