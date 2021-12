É mais fácil ser atingido por um meteorito do que ganhar a Mega

A Mega-Sena é o concurso da loteria mais difícil de acertar, com probabilidade de 0,000002% de ganhar a bolada fazendo a aposta simples, de seis números, que custa R$ 4,50. Isso significa uma em 50 milhões de combinações numéricas possíveis.

Cravar as seis dezenas é tão difícil que alguns eventos raros são mais prováveis de acontecer do que ganhar a Mega da Virada. Segundo um levantamento realizado pelo Museu de História Natural da Flórida, da Universidade da Flórida (EUA), por exemplo, o risco de ser atacado por um tubarão é de 1 em 11,5 milhões. Ou seja, há cinco vezes mais possibilidade de ser atacado por um tubarão do que acertar a Mega-Sena com uma aposta de seis dezenas.

Confira seis ações mais fáceis de ocorrer do que ganhar a Mega-Sena

De acordo com as estatísticas do sorteio, divulgadas pela Caixa Econômica, apostas com três números pares e três ímpares saíram mais vezes: 755, o que significa uma porcentagem de 31%. Em 24% dos jogos vencedores, a combinação com mais números pares se deu melhor: quatro dezenas pares e duas ímpares apareceram em 586 sorteios.

Contudo, as perspectivas de ganhar só crescem, de fato, conforme mais números são incluídos ao jogo. Em um jogo com 15 dezenas, por exemplo, a quantidade máxima permitida por aposta, a probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 10 mil.

O sorteio do concurso nº 2440, o da Mega da Virada, será realizado a partir das 20h de 31 de dezembro, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 17h do mesmo dia. O último concurso do ano é o único que não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.