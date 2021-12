Eleição no STTRR segue com boa participação e resultado deve sair hoje

Quase três mil trabalhadores devem votar hoje para escolher a nova diretoria do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR). A eleição começou no período da manhã e segue até o fim da tarde com três urnas, duas itinerantes e uma fixa na sede do sindicato.

Os eleitores vão escolher entre duas chapas, uma liderada pelo atual presidente do sindicato, Luís Gonçalves da Costa, e a outra encabeçada por Afonso Aragão.

Por enquanto a movimentação é tranquila. Pela manhã houve comparecimento maciço de eleitores e também manifestações de apoiadores das duas, mas sem registro de incidentes.

A tranquilidade contrasta com o confronto acirrado durante a campanha, quando as duas chapas trocaram acusações e a Justiça chegou a decretar uma intervenção temporária na Comissão Eleitoral.

“Embora tenha havido ações judiciais das duas partes, a eleição está correndo de forma tranquila e com respeito aos princípios democráticos. Acredito que as participações das assessorias jurídicas ajudaram a evitar os atropelos registrados em eleições anteriores”, disse o advogado Valdis Castilho Júnior, que assessora de uma das chapas.

O assessor jurídico da Comissão Eleitoral, Silvio Marinho, também avaliou como tranquila a movimentação dos eleitores nesta quinta-feira. “Há bastante agitação, mas o processo está tranquilo, transcorrendo na paz”, afirmou.

APURAÇÃO

A apuração dos votos deve ocorrer após o encerramento do período de votação, marcado para as 17 horas. A expectativa é de que o resultado seja anunciado ainda hoje.

Os eleitos terão mandatos de quatro anos e vão comandar uma das maiores estruturas sindicais do Estado. Conforme o STTRR, 2.911 pessoas estão aptas a votar hoje, mas a base sindical envolve mais de oito mil trabalhadores de Rondonópolis e cidades vizinhas.