Eleições mostraram ‘quem é quem’ entre os servidores municipais

Passada a campanha, contados os votos e divulgados os resultados, chegou a hora de contabilizar quem realmente venceu e perdeu politicamente com as eleições realizadas nesta semana no Serv-Saúde e no Impro – duas das principais instituições dos servidores públicos municipais.

Roberto Carlos, reeleito no Impro, e Rozalina Ruiz, com uma expressiva vitória no Serv-Saúde, brilham no campo dos vencedores. Junto deles, a atual presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Geane Lina Teles, que deu todo apoio à campanha e, com justiça, capitaliza o sucesso da participação recorde (mais de dois mil votantes).

Também tem figurado na lista dos vencedores o vereador Reginaldo Santos (SD), que é servidor, foi um dos fundadores do Serv-Saúde e desde o início declarou apoio aos dois candidatos vitoriosos. A lista tem ainda outros vereadores como Marildes Ferreira (PSB), e Batista da Coder (SD) e Kalynka Meireles (Republicanos).

Já a lista dos perdedores é mais enxuta. Nela o destaque é o prefeito José Carlos do Pátio (SD), que viu seus preferidos amargando derrotas. Outro citado neste quesito é o presidente da Coder, Argemiro Ferreira. A chapa apoiada por ele teve menos de 30 votos na Coder, desempenho considerado pífio e apontado como uma das causas da derrota.

“Não dá para dizer que o resultado seja uma desaprovação ao prefeito. Mas ficou mais claro quem de fato tem liderança e pode ajudá-lo a melhorar o diálogo com a categoria”, avaliou uma liderança ligada aos servidores municipais.