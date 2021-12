Em Cuiabá, locais de vacinação entram em recesso de Natal nesta sexta-feira

A campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar terá um recesso neste fim de semana devido às comemorações de Natal. Na sexta (24) e no sábado (25) todos os locais de vacinação estarão fechados e retornarão com as atividades na segunda-feira (27).

Público da vacinação

A campanha de imunização está vacinando pessoas com a segunda dose. Também estão sendo vacinados com a dose de reforço todas as pessoas de 18 a 59 anos que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina contra o coronavírus há pelo menos 4 meses (120 dias). Pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram nenhuma dose, devem fazer o cadastro no site Vacina Cuiabá e comparecer a qualquer polo e se vacinar o quanto antes.

O polo da UNIC aplicará exclusivamente a segunda dose da vacina da Janssen até o dia 30 de dezembro. As vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer continuarão sendo aplicadas no polo da UFMT e nas 21 unidades básicas de saúde de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Confira os locais: UBS Jardim União/Jardim Florianópolis, UBS Três Barras, UBS 1º de Março / João Bosco Pinheiro, Centro de Saúde CPA III, na região Norte; UBS Pedra 90 V, UBS Jockey Clube, UBS Santa Terezinha I e II, UBS Jardim Industriário I e II, UBS São João Del Rey / Novo Millenium, na região Sul; UBS Terra Nova, UBS Pedregal, UBS Dr. Fábio e Centro de Saúde Dom Aquino, na região Leste e UBS Novo Colorado, UBS Santa Amália, UBS Novo Terceiro e UBS Despraiado I e II, na região Oeste. Além dessas unidades, a vacina está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h no Centro de Saúde do Tijucal, Clínica da Família (CPA 1), Parque Ohara e Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot.