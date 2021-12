Em lágrimas, Agüero anuncia aposentadoria aos 33 anos

O futebol perde um de seus grandes jogadores nesta quarta-feira (15). Aos 33 anos, e sob muitas lágrimas, o atacante Sergio Agüero anunciou sua aposentadoria precoce do futebol devido a problemas cardíacos. O agora ex-atacante explicou sua decisão em coletiva de imprensa no Camp Nou.

Estavam presentes todo o elenco e a comissão técnica do Barcelona, bem como Pep Guardiola e vários jogadores e amigos do Manchester City, ex-clube de Agüero, além de familiares do argentino. Todos, assim como o ex-atacante, também se emocionaram.

“Essa coletiva é para comunicar que estou parando de jogar futebol profissional. São momentos muito difíceis, mas ainda estou muito feliz com a decisão que tomei. Em primeiro lugar está a minha saúde por causa do problema que tive há um mês”, disse Agüero, que não conteve as lágrimas.

Segundo o argentino, a decisão foi tomada após muita reflexão. “Eu estava nas mãos dos médicos, e eles me disseram que o melhor era parar de jogar. Tomei a decisão há dez dias. Fiz todo o possível para ver se havia esperança, mas não havia muita”, disse.

“Sempre sonhei que jogava futebol desde os 5 anos quando toquei numa bola, e o meu sonho era jogar na Primeira Divisão [argentina] e nunca pensei em chegar à Europa. Graças ao Independiente, onde fui treinado, ao Atlético, que apostou em mim quando tinha 18 anos, ao Manchester City, que sabe o que sinto por eles — deixei o melhor lá e me trataram muito bem —, e ao pessoal do Barça. E também à seleção argentina, que é do que mais gosto”, afirmou Agüero, após ser consolado pelo presidente do Barcelona.

“Você sempre quer continuar ganhando mais coisas, mas me sinto muito feliz pelos títulos que ganhei. Mas acho que fiz tudo de melhor por mim e pelos clubes em que joguei. Tenho orgulho da minha carreira”, completou o ex-atacante, ainda emocionado.