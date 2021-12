Em reencontro emocionante, Solange e Xand Avião fazem as pazes

E chegou ao fim uma das maiores brigas do mundo da música: Xand Avião e Solange Almeida fizeram as pazes. Os dois, que além de parceiros musicais foram muito amigos no passado, não se falavam havia dois anos.

Após trocas de farpas publicamente e de uma longa batalha judicial, Xand e Solange voltaram a cantar juntos. Solange brigava na Justiça por R$ 5 milhões relativos aos direitos do grupo Aviões do Forró, no qual ela cantou por anos antes de seguir carreira-solo.

Eis que, na noite de segunda-feira (6), Solange Almeida e Xand Avião se reencontraram e cantaram juntos mais uma vez. Os dois estavam muito emocionados e parecem ter colocado um ponto-final na confusão.

O momento único aconteceu durante a festa Farofa da Gkay. Em imagens, eles aparecem sorrindo, cantando e, depois, se abraçam, para alegria dos fãs.

Amigos em comum fizeram o meio de campo para que eles se entendessem e se reencontrassem numa boa.