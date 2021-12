Em rotatória, motociclista tenta ultrapassar pela direita e moto fica embaixo de pneu de caminhão

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão baú, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do motorista, ele e motociclista seguiam no mesmo sentido na avenida Paulista, foi realizado a parada na rotatória e quando ele prosseguiu não visualizou o motociclista que estava tentando ultrapassar pelo lado direito, momento em que ele perdeu o controle e sua moto foi parar embaixo do pneu do caminhão.

Apesar do impacto o motociclista teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para uma unidade de saúde.