“Em Santiago do Norte há a oportunidade de realizar sonhos”, diz morador vindo do Rio Grande do Sul

Em pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Mato Grosso registrou 20.865 demissões em junho, contra 27.475. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 6.790 novos postos de trabalhos criados no estado somente no mês passado – mesmo com os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus.

Os números colocam o Mato Grosso na primeira posição entre os estados que registraram saldo positivo na criação de empregos no mês de junho. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo, apresentaram números negativos.

Para quem está em busca de oportunidades, uma extensão urbana da cidade de Paranatinga está repleta delas. Santiago do Norte, localizada a 520 quilômetros da capital Cuiabá, tem atraído empreendedores e investidores.

“Já faz quatro anos que estou em Santiago do Norte. Vim de Três Passos, no Rio Grande do Sul, pelo desafio que é ajudar no desenvolvimento e com o sonho de crescer junto com a cidade”, afirma Clécio Weber.

TERRA DE SONHOS E OPORTUNIDADES

Santiago do Norte está em uma localização privilegiada no estado do Mato Grosso. Próxima à principais rotas de exportação, como a BR-242 e MT-130, e no centro da produção agrícola no país, a área de 7400 hectares já está dividida em lotes.

“A logística é muito boa, uma das melhores do Mato Grosso. O agronegócio é muito forte, tem um potencial muito grande. Desemprego nós não temos, quem quer trabalhar tem emprego. Inclusive precisamos de mais pessoas, está faltando mão de obra”, constata Clécio.

Além dele, mais de duas mil pessoas já residem em Santiago do Norte. Casos dos donos de uma farmácia Alan e Etiely e da diretora de escola Manuela Pacheco.

“Quem tem o sonho de crescimento, de realização, de montar o próprio negócio, hoje nós temos oportunidades. Para quem é do Paraná, Santa Catarina, gaúchos, mineiros e paulistas. Em Santiago do Norte há a oportunidade de realizar sonhos”, completa Clécio Weber.

DESENVOLVIMENTO A PASSOS LARGOS

Além das oportunidades, o desenvolvimento também chama a atenção para Santiago do Norte. Por lá, a conectividade 4G apareceu recentemente, conectando moradores e empreendedores aos seus negócios e máquinas.

Santiago também já conta com estrutura básica para receber seus futuros investidores e moradores, como energia elétrica e ruas asfaltadas. Mais detalhes sobre a futura cidade do Mato Grosso você encontra no Instagram, na página que já conta com mais de 11 mil seguidores e divulga novidades e detalhes, como o plano diretor.