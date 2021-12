Embaixador da Áustria conhece potencialidades de Mato Grosso

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, apresentou as potencialidades do Estado ao embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Scholz, nesta terça-feira (07.12). A visita teve como objetivo conhecer as possibilidades de investimentos do país europeu em Mato Grosso.

Durante a reunião, o gestor expôs as vantagens de se investir no Estado. “Mato Grosso é o melhor lugar para os empresários austríacos se instalarem no país. Somos destaque nacional em desenvolvimento econômico, temos gestão fiscal de excelência, segurança jurídica, recursos naturais em abundância, infraestrutura, setor agropecuário organizado e volume de produção recorde”, pontuou.

Scholz citou que a maior preocupação do país que representa é conciliar o crescimento comercial à sustentabilidade. “Pretendo trazer delegações empresariais a Mato Grosso para ver de perto a realidade local, tudo que o Estado tem a oferecer. É muito interessante saber que produzem em grande quantidade preservando o meio ambiente”, citou.

Ele cita ainda que as visitações programadas para aferir in loco as áreas de interesse empresarial serão de grande valia.

Miranda ainda enfatizou a redução do desmatamento no Estado, na ordem de 85%, a maior entre os estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira e a dura política contra o desmatamento ilegal, especificando que por lei no Cerrado mato-grossense é permitido o desmate de 70% e na região de Amazônia apenas 20%.

“Temos previstos para 2022 investimentos de R$ 9,5 bilhões em saúde, educação, área social, turismo, esporte, enfim, tudo para melhorar o ambiente de negócios do nosso Estado. O governo do Estado vai aplicar 15% da receita líquida recorrente em Mato Grosso, valor que nunca foi injetado pelo Estado, são muitos os benefícios para os austríacos formalizarem negócios conosco”, finalizou.