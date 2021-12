Embriagado, motorista é preso após fazer zig-zag na rua e bater em motociclistas

Um homem de 45 anos foi preso por volta das 23h desta sexta-feira (24) após atingir duas pessoas que estavam em uma motocicleta no bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis. O condutor da motocicleta e o garupa tiveram fraturas graves nas pernas.

Segundo informações, o condutor do carro estava fazendo zig-zag e com os faróis apagados quando invadiu a pista contrária e acertou as vítimas. Uma delas teve fratura exposta.

A Polícia foi acionada e ao chegar ao local constatou que o motorista estava em visível sinal de embriaguez. Ele inclusive confessou que havia bebido.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Regional e ele levado a 1ª Delegacia de Polícia.

Ainda segundo informações, essa é a terceira vez que ele se envolve em acidentes.