Encapuzado, pai estupra própria filha de 15 anos e amiga também adolescente

O pai de uma adolescente de 15 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha e uma amiga dela, também adolescente. O caso aconteceu na última terça-feira (21), no município Diamantino-MT.

Conforme as primeiras informações, o suspeito estava encapuzado e, com uma faca e um revólver de brinquedo em mãos, pulou a janela da residência onde estavam as duas adolescentes e ordenou que a filha amarrasse a amiga e que em seguida se prendesse também.

Ele agrediu as menores e depois as violentou sexualmente. A princípio a filha não tinha percebido quem era, já que o homem estava encapuzado, mas, momentos depois reconheceu que o agressor era o próprio pai. Após a identificação, as meninas começaram uma luta corporal com o suspeito.

A polícia foi acionada e prendeu o indivíduo, a filha dele relatou que já havia medida protetiva para o pai não se aproximar dela.