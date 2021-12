Entrada do município de Tesouro está sendo totalmente revitalizada

Quem chega agora no município de Tesouro já encontra uma realidade bem diferente na entrada da cidade. O espaço público que antes dava apenas lugar ao mato agora está sendo revitalizado, com calçada até o entroncamento do anel viário, plantio de palmeiras dos dois lados da pista, gramado, e um letreiro colorido, com um ar jovial e alegre com o nome do município.

O serviço de revitalização está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, e está sendo custeado com recursos próprios. No espaço também foi realizada a canalização de água pluvial, instalação de lâmpadas de led. A obra beneficiará todos os munícipes, em especial os moradores da Cohab Doutor Luís que antes eram esquecidos pelo Poder Público.

“Esse espaço estava esquecido e tinha apenas mato, lixo, e até animais mortos. Primeiro nós limpamos, começamos a pensar nas mudanças e melhorias que traríamos para cá, e agora estamos com as mãos à obra e dando um novo visual à entrada de nossa cidade”, comenta o Secretário de Viação e Obras Públicas, Roger Souza Gomes.

Para dar agilidade ao trabalho e deixar tudo gramado até o fim do ano, alguns servidores do município estão fazendo mutirão para o plantio de grama, e assim, acelerar a finalização da obra. Francisco Neto, Atanásio, Valdeson, Jonathan, Willian, Derivaldo Leite, Valmir, Divino, e também o Prefeito Isaack Castelo Branco e o vice-prefeito Gledson Luis estão empenhados em ver a entrada da cidade prontinha.

O gestor municipal Isaack Castelo Branco destaca que essa é uma das etapas do amplo programa de melhorias que o município terá. “Já estamos com o projeto pronto para a construção de um campo society para os nossos jovens poderem bater uma bolinha no fim de tarde, um espaço adequado e bonito e com toda infraestrutura necessária, e queremos começar essa obra agora em 2022. E também vamos fazer a manutenção na rede de esgoto da estação de tratamento para acabar com o mau cheiro que tem nessa região, um serviço que começara a ser feito em breve, ” afirma o prefeito.

Outra obra de melhoria na entrada do município de Tesouro foi a extensão de rede com instalação de postes e lâmpadas de led até o entroncamento do anel viário. A obra foi custeada também com recursos próprios, e custou cerca de 120 mil reais. O fundo da Escola Estadual XV de outubro, e o final da rua beira rio próximo a praia, locais onde faltavam iluminação também receberam a melhoria.