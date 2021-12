Escolinha de Skate encerra calendário de atividades hoje com ‘Natal Solidário’

Acontece hoje o ‘Natal Solidário’ da Escolinha de Skate do Bob, um projeto voluntário que desde de 2016 oferece aulas de skates gratuitas para crianças, jovens e adolescentes na praça do bairro Monte Líbano. O evento está previsto para começar as 16 horas e vai arrecadar roupas e alimentos.

“Tudo que a gente conseguir será doado para as crianças carentes que integram o projeto. Contamos com a participação e com a generosidade de todos”, disse Igor Bob, que idealizou e coordena a iniciativa.

Além da arrecadação dos donativos, o ‘Natal Solidário’ terá também apresentação de skate, palestra motivacional e uma confraternização, com direito a bolo e cachorro quente.

“Vamos celebrar as conquistas obtidas neste ano e nos preparar para os próximos desafios”.

AVANÇOS

Os responsáveis pelo projeto dizem que encerram o ano otimistas, após um período difícil por causa da pandemia. As atividades tiveram de ser suspenses por 18 meses e só foram retomadas em outubro deste ano, quando vieram as boas notícias.

“Graças a Deus conseguimos retomar com força total e fechamos 2021 com um saldo muito positivo. O nosso projeto foi reconhecido e mapeado pela Confederação Brasileira de Skate como uma das ações sociais mais importantes do país. Em novembro conseguimos também oficializar a Associação como entidade sem fins lucrativos, e agora realizamos o Natal Solidário como uma forma de agradecimento e retribuição”, afirmou Igor Bob.

As aulas da Escolinha de Skate acontecem sempre aos sábados, as 16 horas, e não é preciso pagar nada para participar. As inscrições são feitas no local e mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais ou pelo whatsapp (66) 9 96838893.