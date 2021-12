Escritora mirim lança livro que narra “aventuras” inspiradas no cotidiano

A escritora mirim Maria Helena Bressan Souza, de apenas 10 anos de idade, lança neste sábado (04.12) seu primeiro livro. Ela é autora do título “Um mundo de aventuras: expedições pela baixada cuiabana”. O evento será às 15h, no Hub Pedaço do Mundo, em Chapada dos Guimarães.

O projeto, selecionado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), tem como foco o público infanto-juvenil e pretende despertar, de forma simples, o interesse em reconhecer e reverenciar as características do território.

Maria participou de expedições no decorrer do ano de 2021, em algumas regiões da baixada cuiabana. A obra reúne uma série de pequenas histórias inspiradas no cotidiano, em descobertas, transformações e aventuras, com uma linguagem simples e cativante.

O livro conta com ilustrações da artista plástica e arte educadora Eliana Mux. Eliana e Maria realizam, no evento de lançamento, uma oficina literária com os participantes. A atividade se baseia no processo de criação da obra e os processos criativos.

Cerca de mil exemplares devem ser distribuídos gratuitamente para escolas públicas da baixada cuiabana.