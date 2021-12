Espanha adota restrições mais rígidas contra Ômicron

A Espanha adotará restrições mais rígidas para conter a propagação da variante Ômicron do novo coronavírus durante as festas de Ano-Novo e que afetarão, fundamentalmente, o entretenimento noturno e a gastronomia, com dependência da decisão dos governos regionais do país.

Nas comunidades autônomas de Aragón, Navarra, País Basco, La Rioja, Cantabria e Astúrias, que são limítrofes entre si, já foram acordadas limitações de horário de funcionamento desses setores, para enfrentar o aumento de casos e evitar a mobilidade de pessoas entre as diferentes regiões.

Segundo o balanço mais recente divulgado na Espanha, na última quinta-feira (23), a incidência acumulada do novo coronavírus é de 791 positivos para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, período em que foram notificadas mais 371.772 infecções.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o país registrou 5.718.007 casos e 89.019 mortes em decorrência da doença.

De acordo com o entendimento entre as seis comunidades autônomas, a partir desta quarta-feira, todos os estabelecimentos gastronômicos fecharão à 0h (local), enquanto os de lazer noturno deverão encerrar as atividades às 2h. A medida ficará vigente, pelo menos, até 15 de janeiro.

Além disso, em bares e restaurantes, o número de pessoas sentadas em uma mesma mesa será limitado a dez e ninguém poderá fazer refeições estando em pé, segundo informou hoje o governo de Aragón.

Na comunidade de Madri, a capital do país, a decisão foi de proibir festas de Réveillon que tinham público previsto de 500 a mil pessoas. Na região, a incidência acumulada já é de mais de 1.100 casos para cada 100 mil habitantes.

Um ano de vacinação

Em entrevista coletiva concedida durante visita à ilha de La Palma, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, voltou a destacar a vacinação como principal estratégia de combate contra o novo coronavírus, justamente no dia em que a campanha completa um ano.

Desde então, pouco mais de 37,8 milhões de pessoas, de um total de 47 milhões de habitantes, completaram o esquema de imunização na Espanha, o que representa 90% do total da população.

Sánchez ainda falou sobre a variante Ômicron e relembrou que, de acordo com análises já realizadas, a cepa é altamente contagiosa, mas apresenta quadros de menor gravidade, o que se reflete na quantidade de internações e ocupação das UTIs.