Estrutura do PA Infantil não suporta superlotação e prefeitura anuncia melhorias

“Estamos passando por um momento de turbulência, estamos com um crescimento exponencial nos casos gripais de H1N1 e suas variantes”. Esse foi um dos pronunciamentos feito pelo Secretário de Saúde Vinícius Amoroso durante uma coletiva com a imprensa na manhã desta terça-feira (28), em Rondonópolis (MT).

Ainda durante a coletiva o secretário explicou sobre os problemas enfrentados no Pronto Atendimento Infantil. Acontece que vários pais de crianças doentes entraram em contato com a equipe de reportagem do Portal Agora MT denunciando e reclamando sobre as más condições oferecidas na unidade.

Além da superlotação, o calor insuportável na sala de espera e a água quente servida no bebedouro foram os principais motivos de reclamações.

“É importante nós lembrarmos que aquela estrutura do hospital municipal infantil era uma estrutura para x atendimento e nós tivemos uma crescente de 500% do número daquela capacidade de atendimento. Então subiu muito os números de atendimentos ali e aconteceu sim uma certa aglomeração, onde a gente verificou na tarde de ontem (27) o número grande de crianças aguardando, mas já disponibilizamos uma nova equipe para ir para lá, para aquela unidade para que a gente consiga atender mais rápido e que dê um atendimento mais especial para as crianças que merecem e que não fiquem esperando por tanto tempo” relata o Secretário de Saúde.

Conforme informações, antes a unidade do PA Infantil atendia em torno de 60 crianças por dia, com o nova onda de gripe da variante (H1N1) o número de atendimento saltou para mais de 300 crianças por dia.

“A parte estrutural é decorrente de toda a situação. Aqueles bebedouros eram para atender de 30 a 50 crianças, mas estamos falando em 500 crianças. Então assim aumentou muito o número de atendimento e a água não conseguiu gelar, nós já estamos providenciando um bebedor maior, mais amplo, para que consiga gelar mais água e também já a troca daqueles ar condicionados que são aparelhos pequenos para outros maiores para que não

fiquem no calor as crianças. O município também já elaborou um plano de ação de contingenciamento da doença. Ele já foi elaborado pela equipe técnica. Nós colocaremos um exército de profissionais nas ruas. Serão mais de 600 agentes visitando as casas, visitando a população, informando sobre a doença, também já fizemos um reforço na questão médica, nós enviamos mais 10 novos médicos para iniciar atendimento a partir de hoje nas nossas unidades de saúde, na intenção de passar por esse momento com os menores impactos possíveis” finaliza o Secretário de Saúde, Vinícius.