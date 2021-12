Ex-jogador do Flamengo assina contrato definitivo com o Cuiabá

Quase dez dias depois de um dirigente do Flamengo avisar que João Lucas não ficaria no clube em 2022, o Cuiabá acertou a contratação do lateral-direito de 23 anos. A informação foi confirmada, posteriormente, pelo LANCE!.

O tempo de contrato e os valores envolvidos na negociação não foram revelados, mas é garantido que João Lucas dará continuidade à sua trajetória no Cuiabá, onde estava emprestado pelo Flamengo desde maio de 2021.

A rescindir amigavelmente, João Lucas possuía vínculo com o Flamengo até junho de 2022. Pelo Cuiabá, atuou em 34 das 38 rodadas pelo Dourado no Campeonato Brasileiro. E ainda deu duas assistências.

João Lucas fora contratado pelo Fla depois de se destacar pelo Bangu no Carioca de 2019. Pelo clube da Gávea, o lateral realizou 19 jogos e marcou um gol, além de estar no elenco bicampeão do Brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, da Libertadores e Recopa Sul-Americana. E, nesse período, ainda levantou duas taças do Cariocas.