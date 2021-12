Exagerou na ceia? Veja como diminuir o mal-estar do dia seguinte

O dia 24 de dezembro muitas vezes começa com a intenção de não exagerar na comida, na bebida e no doce. Mas na prática, quando a pessoa olha aquela mesa com pernil, peru, arroz, farofa, pães, vinho, cerveja, refrigerante, panetone, chocotone, sorvete, rabanada… Fica muito difícil manter o planejamento inicial e acordar hoje, em pleno dia de Natal, sem sentir um mal-estar é quase impossível.

Antônio Lancha Jr, membro da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição), explica que a alimentação feita perto do horário de dormir atrapalha a digestão e dá a sensação de mal-estar.

“Fazemos as refeições em um horário mais tarde do que costumamos fazer a refeição noturna. Além disso, acaba sendo uma refeição mais rica, nutricionalmente falando, com uma grande quantidade de energia, maior proporção de gordura. O que torna a digestão um pouco mais complexa”, diz ele. “Assim, é importante as pessoas fazerem a ceia e se possível retardar ao máximo o começo do sono para que essa digestão não ocupe o espaço de descanso.”

Se você não conseguiu atrasar um pouco o sono e não está se sentindo tão bem, algumas medidas que podem ajudar. A primeira delas é hidratar o corpo e beber muita água. “O consumo de bebida alcóolica e a concentração de sal presente nos alimentos vai levar a pessoa a ter uma necessidade logo pela manhã. Por isso, é muito importante fazer o consumo de água não em grande quantidade, um copo de 200 ml por hora é o suficiente, mantendo essa regularidade”, orienta Lancha.

O almoço do dia 25 de dezembro precisa ter uma atenção especial e é importante evitar aos alimentos mais gordurosos que vão dificultar ainda mais a digestão.

“Além de fazer a ingestão de alimentos que têm digestão mais fácil, diminuindo a quantidade de gordura basicamente. A gordura, normalmente, fica presente em alguns alimentos que também são fontes de proteína, como carne, peixe e frango. Dentre esses alimentos, é importante fazer sempre as opções mais magras, o frango, o peixe”, observa ele.

E acrescenta: “É importante também manter um bom consumo de carboidratos, já que o processamento do consumo de álcool depende do carboidrato. Caso ainda tenha um desconforto nessa digestão, a pessoa pode beber água com gás ou bebidas gaseificada porque elas estimulam a motilidade gástrica, favorecendo o trânsito de estivo e o trânsito intestinal.”

As atividades físicas após uma noite de alimentação pesada e bebida alcoólica pode ser feita, se não houver desconforto e o clima não estiver muito quente. Mas não pense que é para eliminar as calorias ganhas ontem à noite.

“Se ela não estiver com dor de cabeça, mal-estar, é sempre interessante fazer alguma atividade. Não com intuito de fazer uma purga desse consumo alimentar, mas com intuito de aumentar o processo circulatório, aumentar a produção de substâncias que o músculo produz, que vão ajudar em todo esse contexto mais difícil da digestão seja resolvido mais facilmente”, finaliza Antonio Lancha Junior.