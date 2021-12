Família é presa suspeita de comandar ponto de venda de drogas

Três membros de uma família que comandavam um ponto de venda de entorpecentes em Rondonópolis (MT), foram presos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (02), após investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

A mãe de 38 anos, o filho de 19 anos, e o padrasto de 31 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Na casa da família no bairro Pedra 90 foram apreendidas 62 porções de pasta base de cocaína, embaladas e prontas para o comércio, mais de R$ 700 em dinheiro proveniente do tráfico, 2 botijões de gás, além de outros materiais.

Durante diligências os policiais civis descobriram que após a prisão do ex-marido, a suspeita, o atual companheiro, e mais um casal de filhos sendo um jovem de 19 anos e uma adolescente de 17 anos, haviam assumindo o comando do ponto de tráfico de drogas.

Conforme apurado o endereço da família no bairro Pedra 90 já havia sido alvo de diversas prisões realizada pelas forças policiais de Rondonópolis. O filho da suspeita era o chefe entre os demais, responsável pelas finanças, pelo abastecimento de entorpecentes e recolhimento do dinheiro no local.

Com base nos indícios a casa passou a ser monitorada, bem como confirmada a intensa movimentação de usuários de entorpecentes, chegando e saindo rapidamente do imóvel. No decorrer da vigilância os policiais civis realizaram as abordagens dos investigados.

No local foi encontradas 62 pedras de pasta base de cocaína, uma faca utilizada para o preparo de entorpecentes com resquício das substâncias, R$ 700 em dinheiro trocado, entre outros objetos. Em consulta ao sistema foi verificado que o filho e o padastro possuem várias passagens por tráfico de drogas e roubo.

Diante dos fatos os três envolvidos foram conduzidos até a Derf de Rondonópolis, interrogados e autuados em flagrante delito. Após a confecção dos autos os presos foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.