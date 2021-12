Famílias participam de sorteio de unidades habitacionais do Residencial Celina Bezerra

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo realiza na manhã desta quinta-feira (30), o primeiro sorteio de unidades habitacionais do Residencial Celina Bezerra, em Rondonópolis (MT). Nesta primeira etapa, serão sorteadas 508 unidades habitacionais.

“O sorteio com muita transparência será realizado junto com as 508 famílias que estão aprovadas pela instituição financeira. Hoje elas saberão o endereço da nova casa, da sua nova moradia. Temos que lembrar que o primeiro passo é o cadastro habitacional, seguindo disso essas famílias passaram por uma avaliação social e depois pela avaliação da instituição financeira que hoje é o Banco do Brasil. A nossa expectativa é que agora no primeiro mês, no novo ano, em janeiro seja entregue já uma remessa dessas casas” explica a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues.

O sorteio é realizado para as famílias saberem qual a unidade que possivelmente receberá. Posteriormente, as famílias deverão fazer a vistoria habitacional, assinar o contrato e então receber as chaves das residências.