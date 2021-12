Famílias são retiradas de área pública no Alfredo de Castro

Cerca de 400 famílias que ocupavam uma área pública da Prefeitura de Rondonópolis (MT) destinada a abrigar o loteamento social Alfredo de Castro II, receberam notificação para deixarem o local. Na manhã desta sexta-feira (17) equipes da Polícia Militar (PM) estão no local para cumprimento de uma reintegração de posse. Até o momento a retirada das famílias está sendo negociada.

“Recebemos uma determinação judicial para o cumprimento de reintegração e emissão de posse nessa área no Alfredo de Castro. Segundo o processo é uma área pública e já foi destinada a outras 600 famílias e essas que aqui estão são os invasores. A Polícia Militar está dando todo o apoio ao oficial de justiça que aqui está. Estamos aguardando os caminhões, os braçais da prefeitura através da Coder para fazer a retirada do material e dar a reintegração de posse a prefeitura municipal de Rondonópolis” explica o Tenente Coronel Candido.

As famílias já haviam sido notificadas com o prazo de 5 dias para deixar o local. Muitas pessoas saíram do terreno, mas outras permaneceram alegando não ter para onde ir.

“Os invasores já foram notificados na semana passada com o prazo de 5 dias corridos determinados pela justiça para que eles saíssem do local. A grande maioria saiu. Equipes dos Bombeiros, SAMU e conselho tutelar estão aqui no local. As pessoas que dificultarem o processo de reintegração de posse podem ser presas por descumprimento de ordem judicial e atrapalhar o cumprimento da ordem, mas por enquanto estamos no período de negociações. Cerca de 50 pessoas ainda estão aqui, sendo a maioria mulheres e crianças” relada o Coronel Candido.