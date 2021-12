Famosos se mobilizam para ajudar regiões afetadas por chuvas na BA

Muitos famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (27), para anunciar ajuda às regiões afetadas pelas fortes chuvas na Bahia. Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 430 mil pessoas foram atingidas pelas tempestades no sul do estado. Duas barragens se romperam e 72 cidades decretaram estado de emergência. Ao todo, 16 mil moradores estão desabrigados.

Wesley Safadão usou o Twitter para anunciar que vai doar 100% do cachê do show que vai realizar na noite desta segunda-feira (27). “Hoje estarei em Barra Grande na Bahia, e, diante da triste situação que o sul do estado está vivendo, decidi que vou doar 100% do meu cachê desse show para ajudar. Vamos juntos nessa corrente de fé e amor, ajude você também com o que puder”.

Virginia Fonseca confirmou que vai doar todo o lucro de uma das empresas dela a pessoas afetadas pelas enchentes. “Estava conversando com meus sócios da WePink e nós decidimos que de hoje (26/12) até o final do ano, dia 31, vamos doar todos os nossos lucros. Quem comprar qualquer produto — gloss, sérum, enfim… —, a gente vai doar o nosso lucro para ajudar a Bahia”, disse Virginia nos stories do Instagram.

Lore Improta, que já fez uma doação às vítimas, também decidiu organizar um bazar para arrecadar mais recursos. “Tem vários lugares onde vocês puderem ajudar. Já fiz minha doação, mas queria algo mais, e aí estava no meu quarto antigo na casa dos meus pais. Quem me acompanha sabe que faço um bazar beneficente. Todo dinheiro arrecadado no bazar [que ela fará nos próximos dias] será doado para as cidades que estão precisando por conta das chuvas”, disse a dançarina, por meio das redes sociais.

Xand Avião também entrou na rede de solidariedade e se comprometeu a doar 100% do cachê do show que vai realizar na quarta-feira (29). O músico também falou sobre a situação do estado. “A cada passagem pela Bahia eu me sinto um ser humano melhor. Ver a situação que nossos irmãos baianos estão enfrentando nesses últimos dias é muito duro”, lamentou o cantor.

Whindersson Nunes também divulgou que vai organizar um leilão com peças importantes da vida pessoal e da carreira. “Nos próximos dias, eu vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes para a minha vida. A roupa do primeiro show, a roupa de Qual é a Senha do Wi-Fi, e também a primeira guitarra que eu tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, postou o youtuber no Twitter.