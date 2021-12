Felipe Melo assina contrato com o Fluminense até o fim de 2024

O Fluminense já conta com o primeiro reforço para a temporada de 2022. Nesta segunda-feira (13), Felipe Melo assinou com o Tricolor até o fim de 2024. O volante, que atuava no Palmeiras desde 2017, se apresentou em Laranjeiras nesta tarde e oficializou o vínculo com o clube. O jogador usará a camisa 52.

Felipe Melo, de 38 anos, era uma das prioridades da diretoria do Flu para compor o elenco da próxima temporada. O jogador tentou renovar com o clube paulista, mas se despediu na última semana. Atuando como zagueiro e volante, foi campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil na antiga casa.

Felipe Melo usará a camisa 52 no Fluminense

Além de ter jogado pelo Palmeiras, Felipe tem passagens pelo Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Fioretina, Juventus, Inter de Milão e Galatasaray, e também vestiu a camisa da seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo de 2010.