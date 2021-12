Feriado de Natal não registra óbitos na BR-163

O tráfego na BR-163 durante o feriado de Natal, entre os dias 24 (sexta-feira) e 26 de dezembro (domingo), apesar de intenso, representou melhora na segurança viária. Isso porque durante os três dias de 2021 houve redução de 37% no número de registro de acidentes ao longo dos 855,9 quilômetros sob concessão da Rota do Oeste se comparado com o mesmo período do ano anterior. Além disso, nenhuma ocorrência com óbito no local foi registrada pelas equipes de resgate da Concessionária.

Os dados favoráveis refletem a conscientização dos motoristas perante as diversas campanhas educativas e alertas realizados pela Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além das ações rotineiras da Concessionária e excelente serviço de fiscalização da PRF. Para o gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, os motoristas são os protagonistas desse resultado.

Por outro lado, as equipes operacionais registraram aumento de 13% no número de atendimentos a panes mecânicas no feriado deste ano com relação a 2020, reflexo do não planejamento do percurso pelos condutores. Felizmente, dos 363 atendimentos mecânicos realizados, 179 seguiram viagem após o atendimento imediato dos operadores da Rota do Oeste. Para Ferreira, esses são os principais casos que poderiam ser evitados com o planejamento prévio e revisão veicular. Os demais foram removidos pela Concessionária até o ponto de apoio mais próximo. Todo o atendimento mecânico e clínico oferecido é mantido pelas taxas de pedágio sem custos adicionais.

Do total de atendimentos por pane, 161 ocorreram apenas no primeiro dia de feriado prolongado (24), que também foi o dia com maior fluxo de veículos leves no trecho sob concessão. O índice chama a atenção para os cuidados necessários anteriores à viagem, como a revisão preventiva do veículo e atenção redobrada dos condutores que não estão habituados em percorrer uma rodovia da magnitude da BR-163. Além disso, neste período de chuva, a Concessionária reforça a importância da redução da velocidade considerando a pista molhada.

Com o próximo feriado à vista, o gerente de Operações reforça os cuidados para quem ainda vai pegar a estrada para aproveitar o réveillon, principalmente quanto à revisão veicular, planejamento do percurso e cuidados com o tempo chuvoso. “Vamos buscar o mesmo resultado de zero mortes em nossa rodovia!”, estima.