Feto é encontrado congelado dentro de geladeira

Um feto foi encontrado dentro do congelador de uma geladeira, no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A dona da casa acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (30) e informou que o corpo pode estar no freezer há mais de um ano.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o feto envolto em um saco plástico, preso por fita. A mulher, de 56 anos, contou à polícia que uma conhecida teria lhe entregado o pacote, quando ela ainda morava em outro endereço, e dito que se tratava de um pedaço de carne. Em seguida, pediu que o guardasse no congelador.

A dona da casa informou ainda que perdeu o contato com a suposta mãe do bebê e que não mexeu mais na sacola. Quando se mudou, resolveu descongelar a geladeira e, ao abrir o embrulho, encontrou o feto.

A perícia foi acionada e o corpo, encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte. Devido ao congelamento, ainda não foi possível identificar o sexo da criança.

A mulher foi levada para a delegacia para prestar depoimento. A polícia trabalha, agora, para identificar a suposta mãe do bebê.