FGV avalia desempenho de presidenciáveis em redes sociais

A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta semana um novo levantamento sobre o desempenho dos presidenciáveis nas redes sociais. A pesquisa é realizada regularmente e, pela primeira vez, apontou uma tendência de queda do presidente Jair Bolsonaro (PL) em todas as plataformas.

A FGV analisou 82,2 milhões de interações nos perfis oficiais de Bolsonaro, Lula, Ciro, Marina Silva (Rede), João Doria (PSDB) e André Janones (Avante). As postagens foram entre os dias 1 de novembro e 19 de dezembro.

Considerado um dos políticos mais hábeis no manejo das redes sociais, Bolsonaro pela primeira vez tem sua liderança ameaçada neste meio.

No Twitter, por exemplo, o presidente já aparece tecnicamente empatado com Lula (PT). Já no YouTube, Ciro Gomes (PDT) ficou bem próximo no número de engajamento em postagens.

No YouTube, Ciro chegou a ficar à frente de Bolsonaro em três das sete semanas analisadas. O pedetista apresentou picos durante a última semana após ser alvo de uma operação da Polícia Federal em 15 de dezembro.

A chegada de Lula em Bolsonaro se deu também no Instagram e, segundo a FGV, a melhora no desempenho do petista tem relação com posts sobre sua viagem à Europa e a entrevista concedida ao podcast Podpah, do UOL.

Sergio Moro se manteve como terceiro candidato com mais interações no Twitter e no Instagram. Janones se destaca no Facebook, onde é o terceiro colocado em interações, mas tem baixa atividade nas outras plataformas.

Marina e Doria apresentaram baixa interação em todas as redes.