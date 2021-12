‘Fila dos ossinhos’ revela estado rico com povo pobre

Enquanto muitos políticos e lideranças setoriais se empenham nas articulações para a eleição do ano que vem, lançando e até já desistindo de candidaturas, o número de pessoas passando fome em Mato Grosso não para de crescer. Parte do problema ganhou forma com a chamada ‘Fila dos Ossinhos’, que nesta semana voltou a ser destaque na imprensa nacional e até fora do país.

Antes composta por dezenas, a ‘fila da fome’ agora reúne centenas de pessoas. Algumas passando a noite ao relento para receber as doações feitas por um açougue de Cuiabá. Os ossos, que no passado eram descartados, são agora disputados como única fonte de alimento para famílias inteiras.

A ironia amarga é que isso acontece num momento em que o Estado gaba-se de ter alcançado recorde de arrecadação e aprovou um orçamento que estima receitas de R$ 26,5 bilhões para o ano que vem. É tanto dinheiro que, dizem os governantes, será possível oferecer uma renúncia fiscal líquida também recorde – de R$ 8,512 bilhões.

Até aqui a maioria das autoridades permanece insensível ao sofrimento dos mato-grossenses que passam a noite sonhando com um prato de arroz ou colhem sereno aguardando uma sacola de ossos.

Mas é certo que tudo isso será lembrado na campanha eleitoral que se aproxima. Afinal, os esquecidos de hoje formam um contingente expressivo e que poderá ser decisivo na luta por cadeiras no legislativo e pelo governo estadual no ano que vem.